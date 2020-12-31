Son dakika haberleri | Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları

Milli Piyango Online koordinesinde canlı yayında gerçekleştirilen 2021 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oluyor. 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan çekilişin ardından, 10 bin TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu? Aşağıda, Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı 10 bin TL ikramiye kazandıran numaraların tamamı yer almaktadır.

SON DAKİKA: MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları...

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

Haberde ilerleyebilirsiniz, liste devam ediyor...