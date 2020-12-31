Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Piyango çekilişini canlı takip edecek. Saatler 22.30'u gösterdiğinde canlı çekiliş heyecanı tüm yurtta yaşanacak. Yeni yıl ile birlikte ise, 'Milli Piyango sonuçları' ve 'Milli Piyango bilet sorgulama' heyecanı sabah.com.tr'de olacak. MPİ Hızlı bilet sorgulama motoru ve ekranı sayesinde bilet numaranızı yazarak anında ikramiye tutarını görebileceksiniz. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama motoru bu başlık altında olacak! Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hızlı bir şekilde biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.