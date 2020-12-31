Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları ve online telefondan bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online koordinesinde canlı yayında gerçekleştirilen 2021 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oluyor. 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan çekilişin ardından, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu ve Milli Piyango 2021 sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aşağıda, Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı ikramiye kazandıran numaraların tamamı yer almaktadır.
SON DAKİKA: MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ
İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları...
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10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
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10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
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10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
120 bin TL kazandıran numaralar listesi devam ediyor... Haberde ilerleyebilirsiniz.
.120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTE DEVAMI:
10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar açıklanmaya başladı. İşte kazandıran numaralar;