Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Umut kapısı olarak görülen büyük ikramiye bu yıl 100 milyon lira değerinde olurken Milli Piyango özel çekilişi bu yıl Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki; Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 2021 yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları
Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bilet fiyatları belli oldu…
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde bu yıl verilecek olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiyenin bu yıl Çeyrek bilete isabet etmesi halinde 25 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olacak. Bu yıl Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde 100 milyon TL, Yarım bilete çıkması halinde 50 milyon TL ve son olarak Çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise 25 milyon TL'lik büyük ikramiyeler verilecek.
MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.