Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Umut kapısı olarak görülen büyük ikramiye bu yıl 100 milyon lira değerinde olurken Milli Piyango özel çekilişi bu yıl Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki; Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 2021 yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bilet fiyatları belli oldu…

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde bu yıl verilecek olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiyenin bu yıl Çeyrek bilete isabet etmesi halinde 25 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olacak. Bu yıl Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde 100 milyon TL, Yarım bilete çıkması halinde 50 milyon TL ve son olarak Çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise 25 milyon TL'lik büyük ikramiyeler verilecek.