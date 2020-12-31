Bu sene Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşına özel olarak gerçekleşen ve büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu çekiliş için halen bilet almamış olanlar satışın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti nasıl alınır, biletler saat kaça kadar satılacak? İşte tüm detaylar…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2021 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Öte yandan tarihin en büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor…
BİLET SATILARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?
Şans oyununu oynayan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladılar. Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ilişkin tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı şu şekilde;
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek.