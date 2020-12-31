Bu sene Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşına özel olarak gerçekleşen ve büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu çekiliş için halen bilet almamış olanlar satışın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti nasıl alınır, biletler saat kaça kadar satılacak? İşte tüm detaylar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Öte yandan tarihin en büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor…