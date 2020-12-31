Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar: 2021 Milli Piyango çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar: Türkiye'de milyonlarca vatandaş, bugün gerçekleşen Milli Piyango çekilişini yakından takip ediyor. Şu ana kadar 10 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletini alıp çekiliş heyecanını yaşayan vatandaşlar, heyecanla sonuçların geri kalan kısmını merak ediyor. Peki, Milli Piyango çekilişi 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu mu? İşte 2021 Milli Piyango çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar
İşte, bu kategoride yer alan Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar;
MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Numaralar, 16.30 ve 18.00 saatleri arasında açıklanacak.
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TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL!
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basarak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz
DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V
FEC: 3/4
Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )
Encryption Key: 31DEC2020321
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Milli Piyango'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak