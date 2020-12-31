Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

Milli Piyango Online ile 31 Aralık Perşembe günü yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler biletlerini alarak geri sayıma başladı. Yapılan resmi açıklamada çekiliş saati ve yayın kanalı ise belli oldu. 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği yine sabah.com.tr adresinde! MPİ TV Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı ile heyecanı yaşayabilirsiniz. MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ekranına yine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2021

Zengin olma hayalleri kurarak bilet alan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an geldi, çattı. Noter huzurunda yapılacak ve birçok kişinin hayatını değiştirecek olan çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği ve diğer tüm detaylar şöyle;