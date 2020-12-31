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çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

’nun 31 Aralık’ta gerçekleştireceği tarihi çekilişe artık sayılı saatler kaldı. Milli Piyango Online, büyük çekiliş öncesi tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken, yayın kanalı ve saati de belli oldu. 14:30’da başlayacak ve 23:00’a kadar devam edecek Milli Piyango çekilişi canlı izle seçeneği bu başlık altında yer alacak. 2021 Milli Piyango çekilişi canlı izle ekranı ile bu anın heyecanını yaşayabilirsiniz. Milli Piyango canlı izle ve online bilet sorgulama ekranı için detayları inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:46 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

Online ile 31 Aralık Perşembe günü yapılacak olan özel çekilişi için heyecan dorukta! 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler biletlerini alarak geri sayıma başladı. Yapılan resmi açıklamada çekiliş saati ve yayın kanalı ise belli oldu. 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği yine sabah.com.tr adresinde! MPİ TV Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı ile heyecanı yaşayabilirsiniz. MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ekranına yine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2021

Zengin olma hayalleri kurarak bilet alan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an geldi, çattı. Noter huzurunda yapılacak ve birçok kişinin hayatını değiştirecek olan çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği ve diğer tüm detaylar şöyle;

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !

Oyunseverler biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz
DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V
FEC: 3/4
Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )
Encryption Key: 31DEC2020321
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK

'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle
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