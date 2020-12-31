Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! 2021 MPİ TV Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle

Milli Piyango Online ile 31 Aralık Perşembe günü yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler biletlerini alarak geri sayıma başladı. Yapılan resmi açıklamada çekiliş saati ve yayın kanalı ise belli oldu. 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği yine sabah.com.tr adresinde! MPİ TV Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı ile heyecanı yaşayabilirsiniz. MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ekranına yine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Zengin olma hayalleri kurarak bilet alan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an geldi, çattı. Noter huzurunda yapılacak ve birçok kişinin hayatını değiştirecek olan çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle seçeneği ve diğer tüm detaylar şöyle;
Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz
DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V
FEC: 3/4
Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )
Encryption Key: 31DEC2020321
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Milli Piyango'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak