Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenler noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçları için merakla bekliyorlar. Bu yıl çeyrek bilet 25 lira, yarım bilet 50 lira ve tam bilet ise 100 liradan satılacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA 2021?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için yayın kanalı belli oldu. İşte 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye çekilişi detayları…