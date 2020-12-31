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yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

31 Aralık Perşembe yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2021 yılbaşı bileti alan şans oyunu sevenler heyecan içerisinde çekiliş saatini beklemeye başladılar. Bilindiği üzere bu yıl büyük ikramiye tutar 100 milyon lira değerinde olacak. Bu bağlamda; çekilişi ne zaman, saat kaçta araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki; ne zaman, saat kaçta çekilecek? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:46 Son Güncelleme: 31.12.2020 11:48 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenler noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçları için merakla bekliyorlar. Bu yıl çeyrek bilet 25 lira, yarım bilet 50 lira ve tam bilet ise 100 liradan satılacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA 2021?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için yayın kanalı belli oldu. İşte 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye çekilişi detayları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YAYIN KANALI BELLİ OLDU

YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ

14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2 : 22:30-00:30 TSİ

23:00- 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Milli Piyango'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? MPİ Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda başlayacak?
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