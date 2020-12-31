Bugün Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? 2021 Milli Piyango Online yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango Online ile noter huzurunda yapılacak tarihi çekilişte büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olarak açıklanması ilgiyi daha da arttırdı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanan çekiliş takvimi ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusu ise cevabını buldu. Öğle saatlerinde başlayacak ve akşama kadar sürecek olan çekilişin tüm detayları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun detayları!

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango'nun bu sene ki büyük ikramiyesi 100 Milyon TL olarak açıklandı. Milyonlarca bilet satın alınırken, tarihi gün için ise geri sayım başladı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile çekiliş saatleri belli oldu.