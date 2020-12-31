Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2 ve 3 rakama ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango çekiliş heyecanı sürerken, 2, 3, 4, 5 bilene verilecek olan tutar merak konusu oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2020 saat 14.30'da başlayan büyük ikramiye çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango Özel çekilişi şuanda gerçekleştiriliyor. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak…