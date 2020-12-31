Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Teselli İkramiyesi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için ve az farkla büyük ikramiyeyi kaçıranlara verilen teselli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çok sayıda farklı tutarda ikramiyenin kazandıran numaralar ile sahibini bulacağı çekiliş için kısa bir süre kala, detaylar da araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük ikramiye dışındaki ikramiye türleri şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Bu ikramiyeler arasında teselli ikramiyesi de yer almakta ve vatandaşlar "Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi 2021 ne kadar, kaç TL?" sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online tarafından yarınki çekilişin detayları paylaşıldı!
İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için belirlenen tüm ikramiye miktarları!
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Teselli İkramiyesi
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.