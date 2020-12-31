Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye ne kadar? MPİ 2021 Milli Piyango ikramiye tutarları açıklandı

Bu yılın Milli Piyango heyecanı, yarın yapılacak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile sona eriyor. Öğle saatlerinde başlayacak çekiliş heyecanı, ikramiye kategorilerine göre gece yarısına kadar devam edecek. Yılbaşı çekilişi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı... Peki, 2021 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olarak belirlendi? Bu başlık altında, 2021 büyük ikramiyesine ilişkin detaylar yer alıyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI
İşte kategorilere göre ikramiye sayısı ve tutarları...
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango Online ile bu yıl gerçekleşecek olan büyük çekiliş için detaylar belli oldu. Dağıtılacak ikramiyeler resmen açıklanırken, biletler de hızla tükenmeye başladı. Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte Milli Piyango sorgulama işlemi en çok merak edilen konu olacak.
Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şöyle;
- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın
- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.
- Sorgula butonuna tıklayın
AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.