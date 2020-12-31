Minik Azra Nur'dan anlamlı bağış! Kumbarasını yardıma muhtaç çocuklar için bağışladı

Kayseri'de Genç Kocasinan Gönüllüsü olan İlkokul 5. Sınıf Öğrencisi Azra Nur, kumbarasındaki paraları, yardıma muhtaç çocuklara ayakkabı ve kıyafet alınması için Kocasinan Belediyesi'ne bağışladı.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında Genç Kocasinan Gönüllüsü olan 10 yaşındaki Azra Nur, anne ve babasına kumbarasındaki paraları ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi için Kocasinan Belediyesi'ne bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine ebeveynleri Azra nuru'u Kocasinan Belediyesi'ne getirdi.

KUMBARASINI BAĞIŞLADI

Kocasinan Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem'i ziyaret eden Azra Nur, Kocasinan Belediyesi'nin 'Genç Kocasinan Projesi' kapsamında yardıma muhtaç çocuklara yardım yaptığını; kendisinin de Genç Kocasinan Gönüllüsü olmak istediğini söyledi. Kumbarasındaki paraları Genç Kocasinan Projesine bağışlamak istediğini belirten Azra Nur; "Lütfen kumbaramdaki paralarla yardıma muhtaç arkadaşlarıma ayakkabı ve elbise alın" dedi.

EN GÜZEL YENİ YIL HEDİYESİ

Azra Nur'un konuşması karşısında duygulanan Kocasinan Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise; "Azra Nur'un bağışını kabul ettik. Arkadaşlarına destek olmak için kumbarasında biriktirdiği parayı belediyemize getirerek teslim etti. Azra Nur'a teşekkür ediyorum. Emanetini en kısa sürede yardıma muhtaç arkadaşlarına testlim edeceğiz. Azra Nur'u bu hassasiyetinden dolmayı tebrik ediyorum. Yardıma muhtaç çocuklara güzel bir yeni yıl hediyesi verdi" dedi.