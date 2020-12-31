Muğla’da 2 bin öğrenciye tablet!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın 3. faz dağıtımında Muğla'ya gönderilen 2000 adet tablet cihazın dağıtım töreni; Muğla Valisi Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin katılımlarıyla 13 ilçede çevrimiçi bağlantı ile gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan çevrimiçi tören, "Sınırsız Eğitim Projesi" tanıtım videosu ile başladı. Ardından Vali Orhan Tavlı'nın konuşmaları ile devam etti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin, bu projelerle hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Muğla Valiliğimizce hayata geçirilen bu projede Milli Eğitim camiamıza, yerel yönetimlere, ilgili STK' lara, Ticaret ve Sanayi Odalarına değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Vali Orhan Tavlı, "Dünyada yaşanan, ülkemizde yaşanan, ilimizde yaşanan bu pandemi sürecinde başta sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelede yürüttükleri çalışmalara, verdikleri desteklerden dolayı Milli Eğitim camiamıza, Milli Eğitim Bakanlığına, siz değerli Milli Eğitim idarecilerine, okul idarecilerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnşallah 2021 yılında, sağlıklı bir şekilde, okulların cıvıl cıvıl olduğu bir ortamda yüz yüze eğitime başlayacağız. 2021 yılının ülkemize, milletimize, Milli Eğitim camiasına, öğrencilerimize velilerimize hayırlar getirmesini diliyor, herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, tablet cihazları öğrencileri temsilen, Menteşe ilçesindeki 4 okul müdürüne takdim etti. 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, okul müdürlerine tablet bilgisayarları takdimiyle tören son buldu.

Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında bugüne kadar, İl genelinde 2030 öğrencinin tablet ihtiyacı, evinde televizyonunu olmayan ve EBA TV yayınlarına erişemediği tespit edilen 95 öğrencimizin TV ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca 136 aileye SED sosyal ekonomik destek bağlanmış, şehit ve gazi çocuklarımız başta olmak üzere 100 öğrencimize yapay zeka tabanlı eğitici yazılımı lisansı ile birlikte verilmiştir.