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’de korkutan yangın

’de TOKİ konutlarında meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:08 ABONE OL
Nevşehir’de korkutan yangın

Nevşehir'de TOKİ konutlarında meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi TOKİ konutları 3. Etap'ta öğle saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. 10 katlı binanı yedinci katında meydana gelen yangında dairede ve binada hasar oluştu. Yangından etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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Nevşehir’de korkutan yangın
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