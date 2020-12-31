‘Okey taşlı’ otomobil

Antalya'da 2017'de şans oyunundan 15 milyon 250 bin lira ikramiye kazanan otomobil aksesuvarcısı Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. Trafikte bu şekilde dolaşınca polis tarafından araç otoparka çekildi. Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak aldığı bir başka aracın tavanını kesip, iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takılıp ceza yedi. Tokmak daha sonra ise aldığı bir TV koltuğunu motosiklete çevirmişti.Son olarak arkadaşlarıyla okey oynarken iddiaya giren Tokmak, yenilirse aracını okey taşlarıyla kaplayacağının sözünü verdi. Oyunu kaybeden Tokmak, ardından sözünü tutmak için hurdacıdan 4 bin lira karşılığında 1974 model bir otomobil, pandemiden dolayı kapanan bir kıraathaneden de 7 bin liraya 11 bin okey taşı ile 65 takoz aldı. Aracının dışını okey taşlarıyla tamamen kapladı, tavan kısmına da takozları yerleştirdi. Tokmak, "Türkiye'de olmayan bir şey yaptık ve gayet de güzel oldu. Ama yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz" dedi.