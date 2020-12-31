Önce eşi sonra kendisi koronavirüse yenildi

AK Parti eski Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve hala AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Mehmet İpşiroğlu, 10 Aralık'ta yaşamış oldukları rahatsızlıklar üzerine eşi Nevin İpşiroğlu ile birlikte Covid-19 testi yaptırdı. Testleri pozitif çıktıktan bir süre sonra ise Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

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Mehmet İpşiroğlu hastaneye yattıkları gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid- 19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Evimizde karantinamız devam ederken 10 yıl önce Şişli Memorıal hastanesinde böbrek naklinden sonra eşimi takip eden doktorumuz Uzm.Dr. Nefrolok Sn. Serpil Görçin'in yönlendirmesiyle acil olarak hastaneye yatış yaptık. Şu anda serviste rutin tedavimiz devam ediyor. Eşimle ilgili daha hassas tedavi yapılıyor Öncelikle İlgilerinden Dolayı Dostum, kardeşim Dr Şahin Talus'a İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yöneticilerime Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sn Adem ÇAKIR Beyin şahsında tüm sağlık personelimize ilgilerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Şu anki durumumuz iyi. İnşallah tedaviden sonuç alırız. Allah Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.İyi ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın" dedi.

8 GÜN ARA İLE

Ancak İpşiroğlu çiftinden 23 Aralık günü üzücübir haber geldi. Eşi ile birlikte tedavi gören Nevin İpşiroğlu fenalaşarak yaşamını kaybettiği öğrenilirken, Mehmet İpşiroğlu'nun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Nevin İpşiroğlu'nun cenazesi 24 Aralık günü Kartepe İlçesi Derbentte toprağa verildi. Kocaeli Üniversitesinde tedavisi devam eden Mehmet İpşiroğlu ise eşinden 8 gün sonra öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.