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Oto hırsızları polisten kaçamadı

'da iki otomobili gece saatlerinde çalan iki hırsız Çorum polisi tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Hırsızların çaldıkları otomobillerden biri parçalanmış halde, biri ise hasarsız şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:47 ABONE OL
Oto hırsızları polisten kaçamadı

Çorum'da iki otomobili gece saatlerinde çalan iki hırsız Çorum polisi tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Hırsızların çaldıkları otomobillerden biri parçalanmış halde, bir ise hasarsız şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Çorum'da merkez Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı Sokak üzerinden 1982 otomobil ile Üçtutlar Mahallesi Anadolu Sokak üzerinden 1984 model aynı marka otomobil hırsızlar tarafından çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettiği iki hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlardan birinin çaldığı otomobil Küçük Sanayi Sitesinde oto hurda alımı yapılan bir işyerinde parçalınmış olarak bulunurken, diğer otomobil ise plakası sökülmüş ve hasarsız şekilde bulundu. Otomobiller sahiplerine teslim edilirken iki hırsız ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Oto hırsızları polisten kaçamadı
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