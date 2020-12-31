Pastırma anketinin galibi Kayseri oldu

Ünlü gurme Vedat Milor'ün sosyal medya hesabından yaptığı hangi ilin pastırması daha lezzetli anketi, Kayserili ve Kastamonuluların tatlı atışmasına sahne oldu. 117 bin 679 oyun kullanıldığı ankette Kayseri pastırması yüzde 54,8 oy alırken, Kastamonu pastırması da yüzde 45, 2 oy aldı.

Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna bu kez sosyal medyada cevap arandı. Ünlü Gurme Vedat Milor'un "Hangi ilin pastırması daha lezzetli" anketi, iki ili yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankette Kayseri pastırması galip gelen taraf oldu.

'PASTIRMA KAYSERİ'DE YENİR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'de sosyal medyadaki ankete bir yorumda bulunarak,

"24 saatte 117.679 oy kullanarak adının da, tadının da, başkentinin de Kayseri olduğunu belirten Twitter kullanıcılarına yürekten teşekkürler! Hep söyledik, yine söylüyoruz; Pastırma Kayseri'de yenir." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi bir geçmişi olduğunu belirterek; "Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir Kayseri. Bu süreç içerisinde komşuluk ilişkileriyle ve medeniyetin getirdiği güzelliklerle Kayseri pastırma, sucuk ve mantıyla anılır. Pastırma Kayseri ile anılır. Kayseri denilince pastırma, pastırma denilince de akla Kayseri gelir" diye konuştu.