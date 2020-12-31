Peynir tezgahında sahte içki! Pazarda kaçak içki satarken yakalandı

Gaziosmanpaşa'da halk pazarında tezgah açan ve zeytin peynir satan bir kişinin tezgah altından içki ve sahte alkol sattığını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı takibe aldı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan 63 yaşındaki şüpheli H.D'nin peynir, zeytin, sucuk tezgahının altında sahte alkol sattığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüpheli şahsı evinin altındaki garajda gizli bir bölme oluşturduğu ve buraya alkolleri sakladığı öğrenildi. Depoda arama yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri bin 200 şişe kaçak içki ve 200 litre de sahte alkol ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi planlanan kaçak içkilere polis ekiplerince el konuldu. Adreste yapılan aramada gizli bölmeye kümes kapısı takıp kümes süsü verdiği tespit edildi.