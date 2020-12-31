Polis yılbaşında nöbette

Gaziantep İl Emniyet Müdürü, korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı yılbaşına yönelik tüm önemleri aldıklarını söyledi.

Zeybek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi korumak ve yayılımın hızını kontrol altına tutmak amacıyla yılbaşı etkinlikleri yasaklanmıştır. Ekiplerimiz yasakların ihlal edilmemesi için sıkı bir şekilde denetimde olacak" dedi.

Vatandaşların evlerinde huzur ve güven dolu bir yılbaşı geçirebilmeleri için istek ve şikâyetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını bildiren Zeybek, "Olası olaylara süratle müdahale edilebilmesi amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza yeni yılın sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.