Rahatsızlanan vatandaşın imdadına polis yetişti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan vatandaşın imdadına polis ekipleri yetişti. Van'dan havalanan polis helikopteri kalp krizi geçiren Cevahir Yadikar'ı alarak Van'a ulaştırdı.
Kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı Van-Bahçesaray yolunun kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istendi.
Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Hasta ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.