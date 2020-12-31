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Son dakika haberler: Rehine krizinde şok detay ortaya çıktı! Evli olduğunu öğrenince kardeşini rehin almış

Şişli’de özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek bir hemşireyi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırgan tutuklamaya sevk edildi. Son dakika haberine göre saldırganın 3 yıl önce evlenmek için kaçtığı kadına altın ve para verdiğini ancak kadının evli olduğunu öğrenmesi üzerine ayrıldığı ve intikam almak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Rehin alınan hemşirenin ise İlçe Emniyet Müdürünün müdahalesi sonucu kurtarıldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:09 Son Güncelleme: 31.12.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika haberler: Rehine krizinde şok detay ortaya çıktı! Evli olduğunu öğrenince kardeşini rehin almış

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K.(30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünnisa C.'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırganı da gözaltına almıştı. Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K.'nın burada ifadesi alındıktan sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette "yaralama", "tehdit" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Gözaltına alınan Ramazan K., ile hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. Ramazan K.'nın bu süreçte Şeyma D.'ye altın ve para verdiği ancak evli olduğunu öğrenince ayrıldıkları öğrenildi. Şeyma D.'den geri istediği altın ve paraları geri vermediği, ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K.'nın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine giderek rehin aldığı öğrenildi.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Öte yandan olay esnasında hemşireyi bırakması için ikna olmayan Ramazan K.'ya Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin organize çalışması devam ettiği esnada Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın bir anlık boşluğundan yaralanarak saldırganı etkisiz hale getirdiği belirlendi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde gözaltına alınan 29 yaşındaki Ramazan K. adliyeye sevk edildi. 'Amacım zarar vermek değildi. Amacım Hayrünisanın ablasını görmekti' diyerek kendisini savunulan genç adam, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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Son dakika haberler: Rehine krizinde şok detay ortaya çıktı! Evli olduğunu öğrenince kardeşini rehin almış
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