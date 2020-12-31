Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Fındıklı ilçesi Mekiskir mevkisindeki TIR parkının girişinde Zafer Bayraktar'ın kullandığı 53 LB 382 plakalı otomobil kontrolden çıkarak süratli bir şekilde önce refüje, ardından bariyerlere çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Nuri Özdemir kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Zafer Bayraktar ve beraberindeki Osman Yılmaz Kuyumcu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.