Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 1.1.2021 02:11 ABONE OL
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Fındıklı ilçesi Mekiskir mevkisindeki TIR parkının girişinde Zafer Bayraktar'ın kullandığı 53 LB 382 plakalı otomobil kontrolden çıkarak süratli bir şekilde önce refüje, ardından bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Nuri Özdemir kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Zafer Bayraktar ve beraberindeki Osman Yılmaz Kuyumcu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA