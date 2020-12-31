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Sahte bileti nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? İşte bakılması gereken önemli noktalar...

2020 yılına veda edip 2021 yılına merhaba diyeceğimiz 31 Aralık gününe sayılı günler kala 100 Milyon Türk Lirası tutarını kazanmak için şansını denemek isteyen şans oyunu severler çeyrek, yarım veya tam yılbaşı bileti almak için MPİ bayilerinin yolunu tutuyor. Bilet alan şans oyunu severler ise ? Sorusuyla Sahte MPİ yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir öğrenmek için bilgi araştırması yapıyor. İşte “Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?” Sorusu cevabı ve sorgulama motoru detayları…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 19:15 Son Güncelleme: 31.12.2020 19:15 ABONE OL
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? İşte bakılması gereken önemli noktalar...

Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık günü için geri sayım sürerken, 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle şans oyunu severleri heyecanlandıran Milli Piyango yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alımları devam ediyor. Bayilerden ya da AVM'ler den aldıkları biletlerin sahte olup olmadığını öğrenmek isteyenler Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Öğrenmek isteyenler tüm detayları ve Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasına buradan erişebilirler…

  • 2021 Yılbaşı Milli Piyango biletlerinin, Milli Piyango İdaresi (MPİ) bayilik ruhsatı bulunması, gezici bayi ise MPİ onaylı yaka kartının olması ve sorulduğunda gösteren kişilerden temin edilmesi gereklidir.
  • MPİ yılbaşı biletinin arka yüzünde biletin satın alındığı bayi tarafından mühürlenmiş olmalı. Biletin pürüzsüz ve herhangi bir şekilde zarar görmemiş olması gereklidir.
  • 2021 yılbaşı Milli Piyango biletinin sol alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olmalıdır.

  • Orijinal 2021 yılbaşı Milli Piyango biletlerinin kağıt dokusu içerisine MPİ logosu filigran olarak eklenmiştir. Bilet ışığa doğru tutulduğunda bu logonun gözükmesi gerekir.
  • Milli Piyango bileti üzerinde yaklaşık 3 milimetre ebatında Ultraviyole (UV) ışıkla bakıldığında mavi - açık yeşil renklere sahip, parlak yapıda kesik kesik çizgiler halinde elyaflar bulunur.
  • Çeyrek biletler açık nefti yeşil, yarım biletler bayrak kırmızısı, Tam biletler ise açık mavi renklerde olup, söz konusu renkler canlı yapıdadır.

2021 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA |TIKLAYINIZ…

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Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? İşte bakılması gereken önemli noktalar...
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