Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı

Kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı

'un İlkadım ilçesinde evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan (21) kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 03:47 Son Güncelleme: 1.1.2021 03:48 ABONE OL
Kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı

Olay, saat 23:30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan dönmeyince ailesi yanına gitti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Karasan'ı ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Karasan ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA