Şanlıurfa’da depo yangını

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Selalmaz Mahallesinde bir odun kömür deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Selalmaz Mahallesinde bir evin odun kömür deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangını etrafa sıçramadan söndürürken ekipler çevrede önlem aldı. İtfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını takdirle karşılayan vatandaşlar, yangının mahallede korkuya neden oldu. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.