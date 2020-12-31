Şanlıurfa'da sulama kanalları temizleniyor!

Şanlıurfa'da, sulama sezonun bitmesiyle birlikte ekili araziye su verilebilmesi için DSİ ekipleri, tıkanma ihtimaline karşı sulama kanallarını temizlemeye başladı.

GAP projesinin hayata geçmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerinin arttığı Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla birlikte ekili araziye ilk bahar ayında su verilebilmesi için DSİ ekipleri, Şanlıurfa tünelleri çıkış yapısı, Ana isale kanalı, Mardin, Harran ve Urfa ana kanallarının tıkanma ihtimaline karşı sulama kanallarını temizlemeye başladı. Tonlarca çöp ve çamurun boşaltıldığı sulama kanallarına ilk bahar ayına hazırlanıyor.

Şanlıurfa'daki sulama kanallarının suları çekilmesiyle beraber Dsi Gap 15. Bölge Müdürlüğü tarafından sulama kanalları temizleniyor. Kette sulama kanalları, sular çekilince çöplüğe dönüştü. Bilinçsiz vatandaşlar tarafından atılan çöpler her geçen gün artarak kanlarlı çöplük alanına çevirdi. Suların çekilmesiyle birlikte su altında kalan çöp atıkları gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan kötü manzaranın ardından DSİ çalışanları harekete geçerek kanaldaki atıkları temizlemeye başladı.