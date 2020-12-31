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? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile , kapalı mı?

Koronavirüs salgını süresince kapalı olan sinema salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. Salgın süreci boyunca kapalı olan işletmeler tek tek açılırken bazı yerler hakkında karar çıkmamıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sinema salonları ile ilgili ek genelge gönderdi. 31 Aralık tarihinde gelen son dakika açıklamasıyla birlikte sinemaların durumu netlik kazandı. Peki ? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile , kapalı mı?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:01 ABONE OL
Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonları açıldı mı, kapalı mı?

Sinema salonlarının açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemalarla ilgili güncel açıklama geldi. İçişleri Bakanlığından 'sinema salonları' ile ilgili yayınlanan ek genelgede 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatıldı. Peki Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonları açıldı mı, kapalı mı?

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemaların açılış süresinin uzatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…

SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI, KAPALI MI?

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.

Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

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Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonları açıldı mı, kapalı mı?
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