Sinema salonlarının açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemalarla ilgili güncel açıklama geldi. İçişleri Bakanlığından 'sinema salonları' ile ilgili yayınlanan ek genelgede 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatıldı. Peki Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonları açıldı mı, kapalı mı?

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kurumlar arasında yer alan sinemaların açılış süresinin uzatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı…