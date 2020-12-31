Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 2020'yi değerlendirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin belediyenin 2020 yılı hizmetlerini değerlendirdiği toplantıda, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020 yılı değerlendirme toplantısına, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile belediye başkan yardımcıları ve genel müdürler katıldı.

Değerlendirme toplantısında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2020 yılı içerisinde şehir genelinde toplam 68 bin metre altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi. 28 bin metre içme suyu hattı yaparak sağlıksız asbest boruları, modern polietilen borularla değiştirdiklerini ifade eden Başkan Hilmi Bilgin; "27 bin metre yağmur suyu hattı ile 13 bin metre kanalizasyon hattı yapımını tamamlandık. Şehir içi yolların standardını yükseltmek 1 milyon 450 bin m2 asfalt çalışması yaptık" diye konuştu.

10 BİN NİTELİKLİ AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTURULDU

İnsanların doğayla bütünleşmiş ferah bir şehirde yaşamaları için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Bilgin 2020'de 185 bin metrekare yeşil alan çalışması yapıldığını söyledi. Bilgin, "Daha yeşil bir Sivas hedefiyle 10 bin adet nitelikli ağacı toprakla buluşturduk. Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek adına ise şehrimize 12 bin 100 metre yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdık. Millet Bahçesi, yeni mahalle ve bölge parkları, spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile rekreasyon projelerine ilaveten eskiyen parkları revize ettik. Şehrimizin dört bir yanını mevsime uygun 1,5 milyon çiçekle süsledik. Yapımına başladığımız Emek Mahallesi'nde Yumurtatepe olarak bilenen 55 dönümlük arazi de muhteşem bir bölge parkı ve sağlıklı yaşam alanına dönüşecek" dedi.

ÇERMİK'E YENİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Altınkale Projesinin tamamlanarak hizmete açıldığı Sıcak Çermik'te, termal turizm potansiyelinin açığa çıkarılması adına nostaljik çadırları tekrar hayata geçirdiklerini belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "Alternatif tatil arayışında olanlar için bungalov tipi evlerin yapıyoruz. Sivas turizminin canlandırılmasına yönelik yeni adımları da atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİME 4 BİN TABLET

Uzaktan eğitim sistemine geçen öğrencilere derslerinden geri kalmaması için 4 bin tablet, bilgisayar ve 1 yıllık internet desteği sağladıklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "Eğitime yaptığımız katkının yanı sıra konferans, sempozyum, söyleşi, yazar buluşmaları, anma programları ve Kur'an Ziyafeti gibi programlarla birbirinden kıymetli isimleri hemşerilerimiz ile buluşturduk. Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken Çölyak hastalarımızın gıda temini için İstasyon Caddesi üzerinde Glütensiz Gıda Büfesi oluşturduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün hızlı yayılmasına karşı, şehir genelinde bir dizi tedbir aldık. Vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu günlerde 1,5 milyon ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Kamu binaları başta olmak üzere, fabrika ve işyerlerini de içine alan 3 bin 751 farklı alanda 2 milyon 160 litre dezenfektan kullanarak ilaçlama çalışması gerçekleştirdik" dedi.