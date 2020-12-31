Sokağa çıkma yasağında Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? Yarın Cuma namazı kılınacak mı?

Dört gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı bu akşam başlarken öte yandan mübarek Cuma gününde vatandaşlar ibadetlerini idrak etmek amacıyla camilere namaz saatinde camilere gitmenin yasak olup olmadığına ilişkin detayları merak ediyor. Konuya dair beklenen açıklama geldi. Peki, Sokağa çıkma yasağında yarın Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? Yarın Cuma namazı kılınacak mı? İşte tüm detaylar…
YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Müslüman âlemi açısından oldukça önemli olan Cuma günü bu hafta sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Ancak konuyla ilgili olarak dün 15.00'te saat İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında gerçekleşen İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası namazın yarın belirli koşullar kapsamında serbest olacağı bildirildi…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CUMA NAMAZINA GİTMEK SERBEST OLACAK!
Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, halkın son dönemde alınan önlemlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği hatırlatıldı.
iŞTE CUMA NAMAZI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR
Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:
"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"
Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.