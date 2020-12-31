Sokağa çıkma yasağında Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? Yarın Cuma namazı kılınacak mı?

Dört gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı bu akşam başlarken öte yandan mübarek Cuma gününde vatandaşlar ibadetlerini idrak etmek amacıyla camilere namaz saatinde camilere gitmenin yasak olup olmadığına ilişkin detayları merak ediyor. Konuya dair beklenen açıklama geldi. Peki, Sokağa çıkma yasağında yarın Cuma namazına gitmek serbest mi, yasak mı? Yarın Cuma namazı kılınacak mı? İşte tüm detaylar…

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Müslüman âlemi açısından oldukça önemli olan Cuma günü bu hafta sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Ancak konuyla ilgili olarak dün 15.00'te saat İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında gerçekleşen İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası namazın yarın belirli koşullar kapsamında serbest olacağı bildirildi…