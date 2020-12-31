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Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu bağlamda hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde eczanelerin çalışma saatleri de değişkenlik gösteriyor. Peki, yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:02 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:03 ABONE OL
Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de son dönemde artan vaka sayıları tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirler arasında en önemlisi ise hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri de değişkenlik gösteriyor. Peki, yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar;

YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklardır. Nöbetçi eczanelerden ihtiyaçlarını alabilirsiniz. Öte yandan hastanelerde poliklinik hizmeti vermeyecektir o yüzden randevu sisteminden de poliklinik için 1 Ocak günü randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır.

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Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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