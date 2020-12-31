Sokak köpekleri saldırısı drama dönüştü

Menteşe İlçesi Karaçayır Mevkisinde 30 Aralık gecesi meydana olayda koyun keçi ve kuzulardan oluşan 38 adet hayvan telef oldu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray olay yerine giderek üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerinde açıklama yapan İl Müdürü Barış Saylak; "Kötü bir manzara ile karşı karşıyayız. Gece saatlerinde ağıla giren başıboş köpekler yüzünden üreticimizin 38 adet hayvanı telef oldu. Kamera kayıtlarında her şey görünüyor. İl ve İlçe Müdürlüğümüz olarak üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Gerekli tespitler yapılıyor. Muğla Valisi Sn. Orhan Tavlı Beyin ve Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli Beyin katkılarıyla üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Umarım bir daha böyle acı bir olayla karşılaşmayız. Gerek Kurumum, gerekse Valiliğimiz, Bakanlığımızın destekleriyle üreticimizin yaralarını saracağız. Üreticimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Üretici Suat Esen; "Geçtiğimiz üç gün önce de hayvanlarıma yine köpekler saldırdı. Karakolda zabıtlarımız var. Ben bu saldırıyı il ve ilçe tarım müdürlüğümüze bildirmedim fakat son saldırı dayanılmaz oldu. Buradan hayvan hakları için feryat edenlere seslenmek istiyorum. Gelsinler benim ellerimle beslediğim hayvanlarımın hallerini görsünler. İnsanlar bakamayacakları hayvanları sokağa atmasınlar. Benim hayvanlarımın hakkı ne olacak" diyerek acısını dile getirdi.



Mağdur üreticiye geçmiş olsun dileklerini ileten Muğla Valisi Orhan Tavlı, ayrıca üreticiye 40 adet koyun verileceğini belirtildi.