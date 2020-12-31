Son dakika: 15 Temmuz Şehitler anıtı yılbaşı kutlama panosuna çevrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yine bir skandala imza attı. AK Parti döneminde, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Yenibosna'daki yerleşkesinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırılarak, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı. Bunun yanında İBB yönetimi 3 Ekim'de de Fatih Sultan Mehmet Han'a ait olduğu iddia edilen portrenin İstanbul'a getirilmesiyle alakalı bir video klip hazırlamış ve Fatih Saraçhane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilmişti.

Ancak video klipte 15 Temmuz Saraçhane şehitlerinin yer aldığı anıta yer verilmediği görülmüştü. Meyda A.Ş'nin 2015 döneminde çekilen eski video üzerinden montaj yaptığı öğrenilirken Saraçhane'de hain darbe girişiminde İBB binasını işgal eden darbeci askerlere direnen kahraman vatan evlatlarının şehit düşmeden önce süs havuzundan abdest alışlarının yaşatıldığı balmumundan yapılan anıta yer verilememesi manidar bulunmuştu.