Son dakika: 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazandılar





"BANKA HESAPLARINA PARALARI YATACAK"



Kuyrukların alımı sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler de veren Coşkun, "Önümüzdeki yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa, yapılsa bile değerlendirildikten sonra kesin listelerin üzerlerinden il icmali oluşturup bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız da daha sonra diğer illerden gelen icmalleri birleştirerek Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak" dedi.