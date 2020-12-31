Son dakika: 'Ateşe vereceğiz' tehdidine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Son Dönemde Meydana Gelen Kadın Cinayetleri' ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen protesto eylemi hakkında soruşturma başlatıldı.

'Son Dönemde Meydana Gelen Kadın Cinayetleri' ile ilgili, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Başkanlığı önünde 'Kadın cinayetlerini durduracağız, kadınlar ölmesin, sorumlusu AKP'dir' çeklinde slogan ile pet şişelere hazırlanmış içeriği bilinmeyen renkli boyalar il başkanlığı giriş kapısına ve merdivenlere atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme talimatı üzerine bir şüphelinin Twitter hesabından 'Bu şehri ateşe vereceğimiz günler yakın!' paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yapılan tespitler değerlendirilerek, protesto eylemini gerçekleştirdikleri ve paylaşım yaptıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında, 'Halk arasında Korku ve Panik Yaratmak amacıyla Tehdit', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.