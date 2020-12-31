Son dakika: Eş katili kocadan 'namus' savunması: Onun anısının temiz kalmasını istiyorum

Duruşmada savunma yapan sanık Rached, Cezayir vatandaşı olduğunu, 22 Aralık 2019'daki olaydan bir yıl önce Türkiye'ye yerleştiklerini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"CİNNET GEÇİRDİM, NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

"Olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derecede sinirlendim. Cinnet geçirme seviyesine kadar geldim. Bir anda bütün dünya karardı ve aklım gitti. Bilincimi kaybettim. Tartıştıktan sonra elimde mavi bir kemer vardı. Kendimi bileklerimi kesilmiş bir vaziyette gördüm. Onu bile nasıl yaptım hatırlamıyorum. Nasıl öldürdüğümü de bu nedenle hatırlıyorum. Boğmuş olabilir miyim, ben de hatırlamıyorum."

Kendine geldiğinde kemeri eşinin boğazında gördüğünü aktaran sanık Rached, bileklerinin kan içinde ve kesilmiş olduğunu ancak kestiğini hatırlamadığını söyledi.