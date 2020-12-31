Son dakika: Genç kızdan feci dayak! Arkadaşları gülerek izledi...

KARABÜK'TEN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ: Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü.
DİĞER KIZLAR GÜLEREK İZLEDİ
O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.
SON DAKİKA GELİŞMESİ: ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
SON DAKİKA: Karabük'te genç kıza çirkin saldırı! Dehşet anlarını gülerek izlediler... | Video