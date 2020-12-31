Son dakika: Genç kızdan feci dayak! Arkadaşları gülerek izledi...

DİĞER KIZLAR GÜLEREK İZLEDİ

O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.