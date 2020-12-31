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SON DAKİKA HABERİ! Eşinin uygunsuz videosunu internette gören koca soluğu mahkemede aldı

Son dakika haberler... Sosyal medyada uygunsuz bir paylaşıma denk gelen genç adam, video görüntüsündeki kişinin eşine olan benzerliği dikkatini çekti. Videodaki kişinin üzerindeki kazağı eşine hediye olarak aldığı kazakla aynı olduğunu görünce ihanete uğradığını öğrendi. Aldatıldığını internetten öğrenen genç adam boşanma davası açtı. İşte son dakika haberinden çarpıcı detaylar.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:41 Son Güncelleme: 31.12.2020 14:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Eşinin uygunsuz videosunu internette gören koca soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., Sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişini üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.

EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI

İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğini üzerine birde kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin 'Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medya paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım.' diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.

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SON DAKİKA HABERİ! Eşinin uygunsuz videosunu internette gören koca soluğu mahkemede aldı
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