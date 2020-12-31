SON DAKİKA HABERİ! Eşinin uygunsuz videosunu internette gören koca soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., Sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişini üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.

EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI

İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğini üzerine birde kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

SON DAKİKA: İHANETİ İNTERNETTEN ÖĞRENEN ADAM BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin 'Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medya paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım.' diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.