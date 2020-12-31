Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasında!

Son dakika haberi... Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü sebebiyle Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sürecek yılbaşı sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.