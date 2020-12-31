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SON DAKİKA HABERLER! Lüks cipinden indi, gözyaşlarına boğuldu!

'da meydana gelen trafik kazasında duygu dolu dakikalar yaşandı. Songül Dalmızrak isimli 23 yaşındaki genç kadın, kullandığı lüks aracıyla elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit'e çarptı. Aracından inerek çarptığı kadının yanına koşan Dalmızrak, kadının yaralandığını görünce şoka girdi ve gözyaşlarına boğuldu. İşte son dakika haberinden detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:00 Son Güncelleme: 31.12.2020 10:23 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Lüks cipinden indi, gözyaşlarına boğuldu!

ADANA'DAKİ SON DAKİKA HABERİNDEN KARELER: Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü.

Dalmızrak, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan Songül Dalmızrak uzun süre sakinleştirilemedi.

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SON DAKİKA HABERLER! Lüks cipinden indi, gözyaşlarına boğuldu!
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