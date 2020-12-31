SON DAKİKA HABERLER! Lüks cipinden indi, gözyaşlarına boğuldu!

ADANA'DAKİ SON DAKİKA HABERİNDEN KARELER: Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü.