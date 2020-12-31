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Son dakika: Hemşireyi rehin alan zanlı tutuklamaya sevk edildi

Şişli'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K., boynundan bıçakla yaraladığı hemşireyi kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve hürriyetinden yoksun kıldığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 31.12.2020 15:57 ABONE OL
Son dakika: Hemşireyi rehin alan zanlı tutuklamaya sevk edildi

Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgilisine ulaşamadı. Sevgilisine ulaşmak için ablasının Şişlide çalıştığı bir tıp merkezine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ramazan K., eski sevgilisiyle evlenecekleri için ziynet eşyalar almış ve ayrıldıkları için eşyaları geri istiyordu. Olay yerinde bir şekilde temin ettiği bıçakla Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Yarım saat boyunca rehin kalan hemşire emniyet güçlerinin müdahalesiyle kurtulurken genç kadın aldığı bıçak darbesi ile yaralandı ve Şişli eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde gözaltına alınan 29 yaşındaki Ramazan K. adliyeye sevk edildi. 'Amacım zarar vermek değildi. Amacım Hayrünisanın ablasını görmekti' diyerek kendisini savunulan genç adam, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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Son dakika: Hemşireyi rehin alan zanlı tutuklamaya sevk edildi
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