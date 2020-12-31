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Son dakika: Kadın öğretmenden polislere şoke eden hareket!

Son dakika haberler... 'da meydana gelen olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Yanlış yere park ettiği aracının emniyet otoparkına çekildiğini öğrenen kadın öğretmen, öfkeden deliye döndü. Otoparka giden kadın, buradan aracını kaçırmaya çalıştı. Ekiplerin izin vermemesi üzerine onlara küfür ve hakaretler yağdırdı. Kadın, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:42 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: Kadın öğretmenden polislere şoke eden hareket!

BURSA'DAN 'PES' DEDİRTEN SON DAKİKA HABERİ: Bir kadın öğretmen emniyet otoparkına çekilen aracını kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uyarılarına aldırış etmeyen kadının küfür ve hakaretler yağdırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. İşte Bursa'daki şoke eden o anlar.

Bursa'da öğretmen kadının aracı yasak yere park nedeniyle Mihraplı'daki emniyet otoparkına götürüldü.

Otoparka giden kadın otomobilini bulunduğu yerden kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen kadın aracından inmemekte direndi.

Aracın hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla otopark girişi çekici yardımıyla kapatıldı.

İkna sonrası araçtan inen şahıs kendisine engel olmaya çalışan trafik polislerine 'siz kimsiniz benim arabamı çekiyorsunuz' dedikten sonra küfür ve hakaretler yağdırdı.

Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ifadesi alınmak üzere kadını emniyete götürdü.

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Son dakika: Kadın öğretmenden polislere şoke eden hareket!
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