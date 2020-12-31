Son dakika: Kadın öğretmenden polislere şoke eden hareket!

BURSA'DAN 'PES' DEDİRTEN SON DAKİKA HABERİ: Bir kadın öğretmen emniyet otoparkına çekilen aracını kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uyarılarına aldırış etmeyen kadının küfür ve hakaretler yağdırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. İşte Bursa'daki şoke eden o anlar.