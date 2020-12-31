Son dakika: Meteoroloji yeni yılın ilk gününde uyardı! Kuvvetli geliyor...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının çok bulutlu ve yağışların sağanak şeklinde olacağı, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.