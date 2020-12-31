Son dakika | On binlercesi telef oldu: Korkutan açıklama! "Bahar aylarında ölümler artabilir"

ARI ÖLÜMLERİNİN SEBEPLERİ

Arı ölümlerinin olası sebeplerini de sıralayan Ütük, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemde ekolojik yapıların değişmesi, küresel iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, arı hastalıkları ve zararlıları, gübre, pestisit ve arıcılar tarafından bazı antibiyotiklerin yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı, koloni yönetiminin tam olarak bilinmemesi, yoğun bal sağımı yapılması, beslenme hataları, uygun ırk kullanmama ya da akrabalı yetiştirmenin çok yoğun yapılması gibi birçok olgu arı ölümlerinin sebepleri arasındadır. Bunu netleştirmek amacıyla ergin arılardan, yavru arılardan, baldan, topraktan, sudan örneklerin alınması ve uygun laboratuvarlarda gerekli analizlerin yapılması gerekiyor. Özellikle paraziter, bakteriyel, viral, mantar hastalıklar yönünden ilgili referans laboratuvarlarda analizler yapılmalıdır. Su, toprak, toksin analizleri yapıldıktan sonra sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Tek yönlü bir analiz yaptırdıktan sonra sadece bir hastalığa rastladığınızda da 'sebebi bu' diyemezsiniz. Tüm analizlerin sonucu geldikten sonra yetiştiricilik doğru yapılıyor mu, bu dönemde bir hata yapılmış mı hepsini birlikte değerlendirip karar verilmelidir."