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Son dakika: Öz babası bıçakladı ağır yaralandı

'ta 3 çocuklu Dilek D.'yi öz babası torunlarının gözü önünde bıçakladı. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli baba M.K. gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika: Öz babası bıçakladı ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuklu Dilek D.'yi öz babası torunlarının gözü önünde bıçakladı. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli baba M.K. gözaltına alındı.

Olay saat 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 316 Sokak'ta yaşandı. Baba M.K. henüz bilinmeyen bir sebepten, 3 çocuk annesi Dilek D.'yi boğazından bıçakladı. Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba M.K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Öz babası bıçakladı ağır yaralandı
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