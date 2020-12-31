Şüpheli şahısın evi ‘cephanelik’ çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında Seferihisar Mersinalanı Mahallesi'nde çalışma yaptı. Önleyici kolluk devriyesi esnasında uyuşturucu madde etkisinde olan S.Ş. isimli şahıs durduruldu. Şahısın üzerinde yapılan aramada 300 mg'lık 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısın evinde yapılan aramada ise 9 adet av tüfeği, 3 adet boş şarjör ile 7 tabanca fişeği, bong diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı çıktı. Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ile "ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelinin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.