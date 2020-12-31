Sürücüye büyük şok! Görünce gözlerine inanamadı! "Milletin arabasına kedi kaçar, bizimkine..."

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi. İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı.