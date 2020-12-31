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Sürücüye iguana şoku! Görünce gözlerine inanamadı!

'da bir sürücü aracına binmek üzereyken karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Sürücü, park halindeki otomobilinin ön tekeri ile kaportasının arasına iguanaya girdiğini gördü. Araç sahibi ve diğer vatandaşların iguanayı çıkarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:37 Son Güncelleme: 31.12.2020 15:42 ABONE OL
Sürücüye iguana şoku! Görünce gözlerine inanamadı!

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi. İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

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Sürücüye iguana şoku! Görünce gözlerine inanamadı!
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