ŞUSKİ’nin 2020 yılı karnesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında alt yapı çalışmalarında Şanlıurfa'ya dolu dolu hizmetler sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa'nın tümünde alt yapı çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettiren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde 9 bin 445 metre yağmursuyu hattı, 80 bin 907 metre kanalizasyon hattı, 169 bin 880 metre içme suyu şebeke hattı döşemesi gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA'DA SORUNSUZ BİR ALT YAPI ÇALIŞMASI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu içme suyu hat döşeme çalışmaları ile verimli bir hizmet sergiledi. 169 bin 880 metre içme suyu şebeke hattı döşemesinin yanı sıra birçok başarılı çalışmalara ve projelere imza atan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarında tüm alt yapı problemlerini göz önüne alarak uzun soluklu çözümler üretmeyi hedefledi. Bunun için tüm araç, ekipman ve personelleri ile birlikte Şanlıurfa'nın tümüne eşit bir şekilde hizmet eden ŞUSKİ, vatandaştan tam not aldı.

Şanlıurfa genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı (yağmur suyu drenaj) döşeme çalışmaları sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında yapmış olduğu alt yapı hizmetlerinde 9 bin 445 metre yağmursuyu ve 80 bin 907 metre kanalizasyon hattı döşemesi gerçekleştirerek kalıcı çözümler üretti.

BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ayrıca bakım ve onarım faaliyetlerine 2020 yılında da yoğun bir şekilde devam etti. Alt yapıda revizyonun yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım-onarım çalışmalarını arttıran ŞUSKİ'de hedef yine 'vatandaşa sorunsuz bir alt yapı sunmak' oldu. 2020 yılında Şanlıurfa merkez ve kırsalda toplam 383 bin 150 metre kanalizasyon hattı temizliği yapılırken ayrıca 76 bin 140 adet vidanjör talebine planlı ve anında dönüş sağlayarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçti.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında da kesintisiz içme suyu hizmeti için kırsal mahallelerde bulunan içme suyu kuyularının dalgıç, hidrofor, elektrik pano ve trafo bakım ve onarımı için toplamda 8 bin 701 adet elektrik onarımı, 3 bin 475 dalgıç montaj demontajı, bin 79 adet hidrofor bakımı, 10 bin 785 adet mekanik kuyu bakımı yapıldı. Ayrıca, 1438 noktada 981 ton klor sevkiyatı dağıtımı yapıldı.

GES PROJESİ İLE ŞANLIURFA KAZANACAK

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Akçakale ilçesinde 20 bin m2'lik alana GES projesi (Güneş Enerji Santrali) kurulum çalışmalarını tamamlarken, proje yılda toplam 1.947.000 kWe/h üretim, 750 hanenin elektrik enerjisini ve yılda yaklaşık 1 Milyon TL kazanç sağlayacaktır. Ceylanpınar ilçesinde ise 500 kilowatt üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santrali üretimi hazırlandı.